FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski memur tutuklandı
|02 Kasım 2020 23:30
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hafta önce başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen ve astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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