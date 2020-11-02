İzmir'deki ağır, orta, az hasarlı bina sayısı açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
|02 Kasım 2020 23:37
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında son durum⬇️ pic.twitter.com/h8398mSbGIT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) November 2, 2020
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