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Tufanoğlu: Acilen Yapı stoğumuzun envanteri çıkartılmalı

Bayındır Memur- Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu: Acilen Yapı stoğumuzun envanteri çıkartılmalıdır. Her binamızın kimliği olmalıdır. Binalarımızın kimlik bilgilerinde yapım yılı, zemin sınıfı, deprem bölgesi ve bina karot örneklerinin bilgileri yeralmalıdır. Binalarımızın Risk analizleri oluşturulmalı.
 02 Kasım 2020 23:49
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Tufanoğlu: Acilen Yapı stoğumuzun envanteri çıkartılmalı

Memur-Sen Genel Başkan yardımcısı ve Bayındır Memur- Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, İzmir'de yaşanan 6,6büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tufanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:

Her yaşadığımız depremde canlarımız gidiyor, içimiz yanıyor ve sonrada millet olarak unutuyoruz. Ülkemizdeki 7 milyona yakın yapı stoğumuzun acilen yenilenmesi gerektiği düşünüldüğünde bence bu durum Ulusal Güvenlik Meselesi olmalıdır. Bu soruna siyaset üstü bakılmalıdır.

Acilen Yapı stoğumuzun envanteri çıkartılmalıdır. Her binamızın kimliği olmalıdır. Binalarımızın kimlik bilgilerinde yapım yılı, zemin sınıfı, deprem bölgesi ve bina karot örneklerinin bilgileri yeralmalıdır. Binalarımızın Risk analizleri oluşturulmalı.

Her Binamıza risk puanı verilmelidir. Oluşan risk puanlarına göre en riskli binalarımız tespit edilip, oturanların rızasına bakılmaksızın kentsel dönüşüme sokulmalıdır. Bu bilgilere Online olarak bütün vatandaşlarımız erişebilmelidir.

Böylelikle konut satın alınırken daha doğru bilgiye kısa yoldan ulaşılabilir. 7 milyon konut 10-15 yıl içerisinde hızlı bir şekilde dönüştürülebilir. İnşaat sektörü olarak bu güce sahip bir ülkeyiz yeterki isteyelim, inanalım.
Memurlar.Net
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