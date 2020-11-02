AK Partili bir vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|02 Kasım 2020 23:56
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AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milletvekili Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Birlik, şunları kaydetti:
"Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."
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