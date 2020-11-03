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'Kolonları kesti, bina çöktü' haberine BİM'den açıklama

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erberk Apartmanı ile ilgili iddialara ilişkin BİM'den açıklama geldi.
 03 Kasım 2020 00:18
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'Kolonları kesti, bina çöktü' haberine BİM'den açıklama

BİM, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erberk Apartmanı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erberk apartmanının zemin katında bulunan mağazada, BİM tarafından herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesiminin yapılmadığı" belirtildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre BİM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir' de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştur. Bu afette yaşamlarını yitirenlere Allah' tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın, zemin katında yer alan BİM mağazasında yapılan tadilatlar nedeniyle yıkıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesimi kesinlikle yapılmamıştır.

Mağazamıza Bornova Belediye ve Bayraklı Belediye Başkanlıkları tarafından yapılan denetimler sonrasında hiç bir olumsuz bulguya rastlanmayarak ruhsat verilmiştir.

Bu asılsız iddia ve iftiraları öne sürenler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Dünya
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