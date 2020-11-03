Türkiye'den Viyana'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." açıklamasında bulundu.
|03 Kasım 2020 01:17
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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir
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