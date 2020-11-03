Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
|03 Kasım 2020 06:40
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Başkentte meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mamak'taki Eşref Bitlis Kışlası yakınlarında, görgü tanıklarının anlattığına göre, henüz plakası tespit edilemeyen beyaz bir araçtan 06 BCP 315 plakalı araca ateş açıldı.
İsabet alan aracın kaza yaparak ters dönmesi üzerine elinde pompalı tüfek olan bir şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçtı.
Bu sırada ateş açılan araçtan inen 2 kişi, olay yerinde bir süre bulunduktan sonra aynı araçla bölgeden ayrıldı.
Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, kaza yaparak ters dönen araçta da 2 kişinin yaralı halde bulunduğu, araçta mermi izlerinin olduğu ve bölgede 2 tabancanın bulunduğu belirtildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Aykut D. hayatını kaybetti. Diğer yaralı Abdulkadir D'nin ise tedavisine devam ediliyor.
Öte yandan kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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