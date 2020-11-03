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Kentsel dönüşüme reyting modeli

Yerleşim yerlerine; jeofizik yapısı, muhtemel can ve mal kaybı riskleri, etkilenecek nüfusun büyüklüğü, finansal ihtiyaçları ve rezerv alanları esas alınarak not verilecek. Reytingi yüksek olan yerlere dönüşümde öncelik sağlanacak
 03 Kasım 2020 07:50
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Kentsel dönüşüme reyting modeli

İzmir depremi ile bir defa daha görüldü ki; depreme dayanıklı binalar ayakta kaldı, çürükler yıkıldı. Bedelini de yine 10'larca canla ödedik. Bundan sonraki süreçte işi sıkı tutacak hükümet, kentsel dönüşümde artık keyfi uygulamalara son verecek. Bu kapsamda depremle gelen yıkımı önlemek için 'reyting sistemi'ne geçiliyor. Afet riskleri, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal ihtiyaç kriterleriyle puanlanacak. Kentsel dönüşüm, bu puanlamaya göre öncelik kazanan yerlerden başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'na göre; şehirler için kentsel dönüşüm strateji belgeleri hazırlanacak. Reyting sistemi, şu şekilde işleyecek:

¥ Kentsel dönüşüm uygulamalarında öncelikli yapıları belirlemek için çok kriterli değerlendirme yapılacak.

¥ Buna göre; yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgenin jeofizik yapısı, muhtemel can ve mal kaybı riskleri, etkilenecek nüfusun büyüklüğü, o bölgedeki finansal gereksinimler, ne kadarlık rezerv alan bulunduğu gibi kriterler esas alınacak.

¥ Kesin ve net şekilde ortaya koyulan bu kriterlere göre puanlama yapılacak ve her bölgenin kendine özel bir reytingi olacak.

¥ Dönüşümde öncelik, reytingi yüksek yerleşim alanlarına verilecek ve hızla eyleme geçilecek.

¥ Öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenecek. Bu çerçevede mevcut sosyal yapının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, kent dokusuyla uyumlu, alan bazlı çözümler yürütülecek.

¥ Toplu Konut İdaresi ve İlbank da yeni alanlarla sürece destek verecek.

¥ Yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulacak.

¥ Afet ve acil durum toplanma alanları da, bu kriterlere göre ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde tespit edilerek imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacak.
Türkiye
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