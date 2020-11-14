Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?

SORU: Merhaba,

17/03/1973 doğumluyum, hemşireyim, lise mezunu olarak başladığım görevimde lisans mezunu da oldum. Mesleğe başlama tarihim 4 ekim 1991... 2 çocuğum var ve her iki doğumumda da 6 ay ücretsiz izin kullandım. 2021 yılı mart ayı benim emeklilik için beklediğim yıldı ( yaş sebebiyle) ve hemen emekli olmak istiyordum ancak çevremden edindiğim bilgiler 30 yılımı doldurarak emekli olmamın daha avantajlı olacağı yönünde.. Sizden ricam bu bilginin doğru olup olmadığı ve eğer doğruysa emekli olacağım tarih ve bu tarihte yaklaşık olarak alacağım ikramiye ve maaş...İlgilenir de cevaplarsanız gerçekten çok mutlu olurum...

CEVAP: Memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk hizmeti olan kadın memurlar 20 hizmet yılı ve 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmetlerine göre de emeklilik yaş grubuna dahil olurlar.

Memurların emeklilik işlemlerinde hizmet yılı, derecesi, kademesi, göstergesi, ek göstergesi, tazminat oranı gibi unsurlar uygulanır ve bu unsurlar memurun emekli aylığını ve emekli ikramiyesini belirleyici etkiye sahip olur.

Dolayısıyla, memur hem emekli aylığının hem de emekli ikramiyesinin daha yüksek olması için hizmet süresini artırması (emekli ikramiyesi için de tam hizmet yılını tamamlaması), intibakının yükselmesini sağlar, intibakının yükselmesi neticesinde de ek göstergesinin de yükselmesi avantajlı bir durum ortaya çıkarır. ANCAK, bu durum kişinin tahsiline, yapmış olduğu görev unvanına göre ek gösterge açısından değişiklik gösterebilir.

Ayrıca, lisans mezunu hemşirelerin sağlık hizmetleri sınıfında diğer sağlık bilimleri lisansiyeri olarak kabul edildiğinde ve intibakları da 1.dereceye yükseldiğinde ek göstergeleri 3000, 2. derecede kalmaları halinde 2200, 3.derecede kalmaları halinde de 1600 ek gösterge uygulanır.

Diğer sağlık lisansiyerleri kapsamına girmeme durumunda ise lisans mezunu memurlar 1. derece 2200, 2.derece 1600, 3. derece ise 1100 ek gösterge olur.

Ayrıca, Emekli aylığını ve emekli ikramiyesini belirlemede en büyük etken ek göstergedir ve ek gösterge aralığına göre belirlenen 5434 sayılı Kanun ek Madde 70 hükmünde belirtilen yüzde oranıdır:

5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmünde yer alan % oranları şu şekildedir:

- Ek göstergesi 8400 ve daha yukarıda olanlarda % 255,

- Ek göstergesi 7600 dahil 8400 arasında olanlarda % 215,

- Ek göstergesi 6400 dahil 7600 arasında olanlarda % 195,

- Ek göstergesi 4800 dahil 6400 arasında olanlarda % 165,

- Ek göstergesi 3600 dahil 4800 arasında olanlarda % 145,

- Ek göstergesi 2200 dahil 3600 arasında olanlarda % 85,

- Ek göstergesi 2200 kadar olanlarda ise % 55 oranı esas alınmaktadır.

Yani, ek göstergesi 3600 olmayanlardan 2200 ve 3000 ek göstergeye sahip memurlar hakkında % 85 oranı esas alınmaktadır. ANCAK ek gösterge 3600 olduğunda ise bu oran % 145 e yükselmektedir.

Bu durumda, görev yaptıkları süreye ve tahsil durumuna göre yapılan intibak sonucu 1. dereceye ulaşan lisans mezunu memurlar ister 3000 ek göstergeli olsun ister 2200 ek göstergeli olsun, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarında fazla bir fark oluşturmaz.

Örnek olarak; bugün için ¼ intibak ve 30 hizmet yılı üzerinden 3000 ek göstergeli bir memurun alacağı aylık ve ikramiye tutarı;

3692 TL. Aylık, 133119 TL. emekli ikramiyesi olur.

¼ intibak ve 30 hizmet yılı üzerinden 2200 ek göstergeli bir memurun alacağı aylık ve ikramiye tutarı da;

3589 TL. Aylık, 129412 TL. de emekli ikramiyesi olur.

Dolayısıyla 30 yıl için belirlenen tutarlar bu şekilde olup, hizmet azlığında da 3000 ek göstergeye göre her hizmet yılı için 4437 TL. , 2200 ek göstergeye göre de 4313 TL. 1 yıllık emekli ikramiyesi kaybı olur, aynı şekilde emekli aylık tutarları da bir nebze az olur.

Ancak, ek gösterge 3600 olduğunda, hem emekli aylığında hem de emekli ikramiyesinde kayda değer artış olur.

Açıklamalarımız bağlamında konuyu şu şekilde değerlendirmekteyiz:

Bugün için sağlık hizmetleri sınıfında diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri için belirlenen 3000 ek göstergeden yararlanmak için mutlaka memurun kazanılmış hak aylığı intibakının 1.dereceye gelmesi gerekir. Şayet 1.dereceye gelmemiş ise 3000 ek göstergeden yararlanılmaz. Dolayısıyla ileride hemşirelerin ek göstergelerinin 3600 e yükseltilme imkanı olduğunda intibak açısından 1.dereceye yükseldikten sonra emekli olma durumunun ileriye yönelik fayda sağlayacağını, yani 1.dereceye gelip 3000 ek göstergeyi kazanan hemşire emekli olduğunda ve ileride 3000 ek gösterge 3600 ek göstergeye yükseltildiğinde emekli aylık tutarı da 3600 ek gösterge esas alınarak yükseltileceğini, ancak 1.dereceye gelmeden emekli olduğunda ise bundan faydalanamayacağını, değerlendirmekteyiz.

Ancak, belirttiğimiz şekilde intibakı 1.dereceye gelme ve 3000 ek gösterge ile 2.derecede kalma ve 2200 ek gösterge durumunda hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi açısından kayda değer bir fark olmaz, Bu durumda da 20 ila 29 yıl arasında hizmet üzerinden emekli olmak ile 30 yılı tamamlamayı beklemek, sadece emekli aylık oranı ile emekli ikramiyesi tutarının artırmasını sağlar, olası bir durumda intibak işleminin yükselmesini sağlar, başka bir farkı bulunmaz.

Hizmet süresine, intibakına, görev unvanına, ek göstergeye göre emekli aylık ve ikramiye hesaplaması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Durumunuzu değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilere göre ve doğum nedeniyle kullanmış olduğunuz ücretsiz izin sürelerinin 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması ve bu süreyi de borçlanmış olmanız kaydıyla emeklilik yaş grubunuz 48 yaş olmakta ve 17/03/2021 tarihinde yaş grubunuzu tamamlamış olmaktasınız. ANCAK göreve başlama tarihiniz ve ücretsiz izin süresini de borçlanmış olmanız kaydıyla emeklilik için istenilen 20 hizmet yılınızı 15/10/2021 tarihinde dolduracağınızı hesaplamaktayız. Yani Mart 2021 tarihi sizin için sadece emeklilik yaş tarihinizi dolduracağınız tarih olmakta, hizmet yılınızı dolduracağınız tarih olmamaktadır.

Tavsiyemiz, mesleğiniz itibariyle ve ileriye yönelik olarak olası bir ek gösterge değişikliği durumunda kazanılmış hak aylık intibakınızın 1. Dereceye gelmesini beklemek ve buna göre emeklilik kararınızı vermek olacaktır.

