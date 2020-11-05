İstanbul Valiliğinin kamu çalışanlarına dair yazısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da çalışan kamu personeline yönelik tedbirleri dün açıklamıştı. Tedbirlere dair resmi yazıyı yayımlıyoruz.
|05 Kasım 2020 00:05
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da çalışan kamu personeline yönelik tedbirleri dün açıklamıştı. Tedbirlere dair resmi yazıyı yayımlıyoruz.
DÜZENLEME ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR MU?
Aşağıdaki yazının ikinci paragrafında da görüleceği üzere, yapılan düzenlemeler, Valilik birimlerinde çalışan personeli kapsamaktadır. Valilik birimleri ise şu adreste yer aldığı üzere İl yazı işleri müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Protokol şube müdürlüğü gibi Valilik birimlerini kapsamaktadır. MEB başta olmak üzere diğer kamu kurumlarını kapsamamaktadır.
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