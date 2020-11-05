ÖSYM, sınav görevlilerinden ön onay alacak
ÖSYM Başkanlığı, 22 Kasım'da uygulanacak 2020 KPSS Ortaöğretim sınavında görev alacak öğretmenlerden, Covid-19 durumu olan adayların girdiği yedek salonlarda görev alıp almayacaklarına ilişkin olarak ön onay alacak.
|05 Kasım 2020 00:05
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Bilindiği üzere 22 Kasım 2020 tarihinde KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacaktır. Covid19 durumu olan adaylar ise yedek salonlarda sınava alınmaktadır.
KPSS Önlisans sınavında olduğu gibi, 22 Kasım'daki KPSS Ortaöğretim sınavında da, öğretmenlerden ön onay alınmaktadır. Onay verenler, Covid19'luların sınava alınacağı yedek salonlarda görev alacaktır.
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