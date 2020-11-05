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5 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

5 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 05 Kasım 2020 00:09
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5 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın vefat eden babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.37)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2 - TBMM'den

- Genel Kurulda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılacak.

(Antalya)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları izleniyor.

(Washington/New York)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 14. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

2- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak. I Grubu'nda bulunan Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımını konuk edecek.

(Sivas/20.55)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 3. eleme turu, 23 karşılaşmayla tamamlanacak. Günün maçlarında Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 3. Lig'den Artvin Hopaspor'la, Atakaş Hatayspor 2. Lig'den Şanlıurfaspor'la karşılaşacak; TFF 1. lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 3. Lig'den Muğlaspor'u, İstanbulspor, 2. Lig'den Elazığspor'u, Eskişehirspor, 3. Lig'den Cizrespor'u ve Akhisarspor da 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

(Malatya/18.00/Hatay/20.30/Samsun/13.00/İstanbul/Eskişehir/Manisa/15.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00)

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Anadolu Ajansı
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