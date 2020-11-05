ABD Başkanlık seçimlerinde olasılıklar neler?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bu sürpriz bir durum değil çünkü postayla kullanılan oyların sayımının uzun süreceği ve belki de seçim sonuçlarının "mahkemede belli olacağı" tahmin ediliyordu.

50 eyaletten 7'sinde henüz sonuç net değil.

Bu eyaletler ve delege sayıları şöyle:

Oy sayımının tamamlanması beklenen eyaletler:

Arizona: 11 delegesi var. Biden yaklaşık yüzde 3 önde. Oy sayımı devam ediyor.

Michigan: 16 delegesi var. Biden yüzde 0,7 önde. Oyların yüzde 94'ünden fazlası sayıldı.

Georgia: 16 delegesi var. Trump yaklaşık yüzde 2 önde. Şimdiye kadar yüzde 93'ü tamamlanan oy sayımı devam ediyor.

Postayla kullanılan oyların sayım yerine ulaşması için son tarihin 6 Kasım olduğu eyalet:

Pennsylvania: 20 delegesi var. Oyların yaklaşık yüzde 80'i sayıldı. Posta ile gelen oylar için son gün 6 Kasım Cuma. Trump yaklaşık yüzde 8 önde. Şimdiye kadar bu eyalette postayla kullanılan oylardan büyük çoğunlukla Demokratlar çıktı.

Postayla gönderilen oyların ulaşması ve sayılması için son gün 10 Kasım Salı olan eyaletler:

Nevada: 6 delegesi bulunuyor. Biden yüzde 0,6 önde. Bu eyalette de postayla kullanılan oyların çoğunluğunda şimdiye kadar Biden öndeydi.

Alaska: 3 delegesi bulunuyor. Trump yaklaşık yüzde 30 önde.

Kuzey Carolina'da da postayla kullanılan oyların sayımı için son gün 12 Kasım Perşembe, dolayısıyla buradaki kesin sonuç da bu tarihten sonra belli olacak. 15 delegesi bulunuyor. Trump yaklaşık yüzde 1,5 önde.

Sonuçların bu gece yetişemese de kısa zamanda açıklanması beklenen Georgia'da ve bu gece sonuçlanması beklenen Michigan ve Arizona eyaletlerinde oy oranlarının mevcut durumunu koruması durumunda, Başkan'ın belirleneceği eyaletler Nevada ve Pennsylvania olacak.

Bu 3 eyalette şu anki durumun korunması halinde Biden'ın 264 delegesi oluyor. Trump'ın da 233 delegesi oluyor.

Cuma günü sonuçların açıklanması beklenen Nevada'da da Biden çok küçük bir farkla önde olduğu yarışı yine önde bitirirse, Başkanlık koltuğu için yeterli delegeye ulaşmış oluyor.

Nevada'yı Trump'ın kazanması durumunda Biden'ın başkanlık için tek şansı, Pennsylvania'da veya Kuzey Carolina'da arayı kapatarak bu eyaletten gelecek 20 delegeyi kazanmak kalacak.