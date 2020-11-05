PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi
|05 Kasım 2020 00:52
|+Aa- Yazdır
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen ve 1 işçinin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan 2 işçi de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Yaralı 2 işçi de müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.
- Kanları yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bu teröristlerin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğunu bildirmişti.
Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
06 Kasım 2020 10:23
|FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı
06 Kasım 2020 10:21
|FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
06 Kasım 2020 09:58
|PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
06 Kasım 2020 09:56
|İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
06 Kasım 2020 09:29
|Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
06 Kasım 2020 08:59
|DHKP-C'nin arşivi çözüldü
06 Kasım 2020 06:15
|DHKP-C'nin tüm dijital arşivi ele geçirildi
05 Kasım 2020 17:38
|Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Kasım 2020 16:39
|Samsun'da mali müfettiş FETÖ'den tutuklandı
05 Kasım 2020 13:39