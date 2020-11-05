5 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|05 Kasım 2020 03:14
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ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı;
- Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin MÜFTÜOĞLU, görevden alınmış,
- Enformasyon Genel Müdürlüğüne Murat KARAGÖZ,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Hatice Nur SAĞMAN, atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Yönet Can TEZEL,
- Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fatih AK,
- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
Açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman GÖKÇE atanmıştır.
Avrupa Birliği Başkanlığı
Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem MARAŞLI atanmıştır.
4 Kasım 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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