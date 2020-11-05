Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik
|05 Kasım 2020 03:24
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YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"ı) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,
i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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