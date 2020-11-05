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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 05 Kasım 2020 03:32
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Her üyenin ikametinin bulunduğu ilin bağlı olduğu şubeye kaydının yapılması esastır. Ancak üyenin sürekli çalıştığı yerin ikametinden farklı bir ilde bulunması halinde, iş yerine ilişkin belgeleri ibraz etmesi durumunda iş yerinin bağlı olduğu şubeye kaydı yapılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Asil delegeler Şube Genel Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısın yüzde biri oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak dikkate alınır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Üyeler, iş ve ev adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zorundadır. Şube sınırları dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının aktarılması için, yeni şubeye veya doğrudan Oda Genel Merkezine başvurmakla yükümlüdür. 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre bildirimde bulunmadıkları tespit edilenlerin şube kayıtları, oda yönetim kurulunca "Mernis" kayıtları esas alınarak belirlenir. Üye kaydının iş yerinin bağlı olduğu şubeye yapılmasını isteyen üyeler, müracaat dilekçesini ve iş yeri bilgilerini Oda Genel Merkezine ibraz etmek zorundadır."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Memurlar.Net
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