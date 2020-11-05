Ankara'daki trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı
Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı.
|05 Kasım 2020 06:10
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Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.
Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.
Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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