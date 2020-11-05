Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatıs ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (51-75 kg/m2) çok kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (51-75 kg/m2) çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.