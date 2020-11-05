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ABD'yi kaos mu bekliyor?

ABD'de elektronik posta ve sandıklarda kullanılan oyların sayımları devam ediyor. Kilit eyaletlerde belirsizlik sürerken iki adaydan da farklı "zafer" açıklamaları geldi. Demokratların adayı Biden "Oy sayımı tamamlanana kadar sabırlı olun.
 05 Kasım 2020 06:15
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ABD'yi kaos mu bekliyor?

ABD'de elektronik posta ve sandıklarda kullanılan oyların sayımları devam ediyor. Kilit eyaletlerde belirsizlik sürerken iki adaydan da farklı "zafer" açıklamaları geldi. Demokratların adayı Biden "Oy sayımı tamamlanana kadar sabırlı olun. Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" derken Trump da "Açık söylemek gerekirse biz kazandık" açıklamasını yaptı. Peki ABD'yi sonuçların açıklanmasından sonra ne bekliyor? ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceğini söyledi. Sonuçların netleşmesi uzun sürerse, ABD'nin anayasal krize sürüklenmesinden ve sokak çatışmalarının yaşanmasından endişe ediliyor. Öte yandan Washington Post gazetesi de bugün "Bölünmüş bir ulus" manşetiyle çıktı.

ABD'de oyların sayımı henüz tamamlamadı. ABD Başkanı Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden farklı "zafer" açıklamaları yaptı. Biden "Oy sayımı tamamlanana kadar sabırlı olun. Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" derken Trump da "Açık söylemek gerekirse biz kazandık" açıklamasını yaptı.

Protestocular "oyları sayın" , "seçimi seçmenler yapar Yüksek Mahkeme değil" pankartları taşıdı.

BELİRSİZLİK SÜRECEK Mİ?

ABD'de posta yoluyla kullanılan oylar tartışma ve belirsizlik konusu. Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'da henüz postayla kullanılan oyların sayımı bitmedi.

Donald Trump, seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceğini söyledi. Bu da, belirsizliğin haftalar sürebileceği anlamına geliyor.

Washington'da yaşanabilecek kargaşalara karşı çoğu mağaza suntalarla kapatılmış, ordu muhafızları başkentte sokağa inmişti.

KARGAŞA SÜRECEK

Ülkede bir belirsizlik yaşanmasına kesin olarak bakılıyor. Büyük çaplı bir gerilim için henüz erken olsa da ABD genelinde bir kargaşa bekleniyor.

Başkan Trump'ın kendisiyle yapılan bazı mülakatlarda kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edeceğini net bir dille söylememesi bu konudaki tartışmaların şiddetlenmesine yol açtı.

Seçim sonuçlarındaki belirsizlik ülkeyi farklı bir rotaya çevirebilir. ABD'yi bir anayasal krize sürüklemesinden ve sokak çatışmalarına kadar gidebilecek gerilimlerin yaşanmasından endişe ediliyor.

YÜKSEK MAHKEMEYE GİDEBİLİR

ABD Anayasası'na göre, başkan seçimlerinde sorun yaşanması halinde Yüksek Mahkeme ve Kongre'nin devreye girmesi öngörülüyor.

Daha önce 2000 yılındaki seçimler Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı. Mahkeme, Florida eyaletindeki oy sayımıyla ilgili Cumhuriyetçi Parti adayı George W. Bush lehine karar vermiş ve Demokrat Parti adayı Al Gore da konuyu Kongre'ye taşımayarak, yenilgiyi kabul etmişti.

BÖLÜNMÜŞ BİR ULUS!

ABD'de ortaya atılan ayrılıkçı açıklamalar "bölünmüş ulus" tartışmalarını alevlendirdi. Washington Post gazetesi bugünkü manşetinde" Bölünmüş bir millet; başa baş yarış, yüksek katılım" ifadelerine yer verdi. ABD'nin bazı bölgelerinde ise Trump ve Biden taraftarları karşı karşıya gelmeye başladı. Beyaz Saray çevresinde çatışan Biden ve Trump taraftarlarına polis müdahale etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kutuplaştırıcı söylemleri nedeniyle ülkesinde sık sık eleştiriliyor.

Zeynep Gül

Yeni Şafak
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