Afet riskine göre imar planlaması
Hükümet, deprem gibi felaketler sonrası daha hızlı hareket edilebilmesi için yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.
|05 Kasım 2020 06:40
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Buna göre afet riski yüksek yerler için iyileştirme planları hazırlanacak, pilot bir ilde çalışma başlatılacak. Kesintisiz haberleşmenin altyapısının kurulması çalışmaları önümüzdeki aylarda bitirilecek ve 12 şehirde Sayısal Telsiz Sisteminin kurulumu tamamlanacak.
Ülke genelinde afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak ve buna uygun imar planlaması kriterleri geliştirilerek bir planlama yapılması sağlana
EBRU KARATOSUN
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