İstanbul, küresel ekonomide hızla yükselecek

Küresel bankalardan HSBC, dünyanın en önemli kentleri arasında sayılan İstanbul'un güçlü yanları, büyük ölçekli altyapı yatırımları, katma değerli, daha yenilikçi ekonomik yapıyı hedefleyen stratejik vizyonuyla küresel ekonomide daha önemli bir konuma geleceğini ortaya koydu. Rapora göre, kentin Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu büyük bir kıtalararası ticaret, perakende, lojistik merkezi haline gelmesine katkıda bulunacak.

Kent, uluslararası ticaretin, şehrin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 15'ini de oluşturuyor. Öte yandan Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA'nın dünyanın önde gelen 200 markası ile yaptığı anket de Türkiye'yi tercih eden tedarikçi oranının yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldiğini de ortaya koydu.

Avrupa'da da geçen yıl AB merkezli şirketlerin yüzde 14'ü en fazla tedarik sağladığı ülkenin Türkiye olduğunu söylerken, 2020'de bu oran yüzde 30'a çıktı. Bu da Türkiye'yi tercih edenlerin oranının ikiye katlandığını gösteriyor.