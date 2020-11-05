Uygur Türk'ü Yusuf Amat'ı kim vurdu?

İstanbul dün karanlık bir suikast girişimine sahne oldu. Bir dönem Doğu Türkistan'daki ailesi rehin alınarak zorla Çin istihbaratına çalıştırıldığı iddia edilen Uygur Türk'ü Yusuf Amat, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

BOYNUNDAN VURULDU

Olay saat 22.30 sıralarında Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir binanın girişinde meydana geldi. İşgal altındaki Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Yusuf Amat, misafirlik için gittiği evin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Boynundan ve kolundan yaralanan Amat, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uygur gencin sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

CEZAEVİNDE ÇİN AJANI OLDU

Yeni Şafak kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan gençle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. İddiaya göre Amat, 2011 yılında Tacikistan'a yaptığı bir geziden dolayı 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçlaması ile annesi ile birlikte 2,5 yıl hapis cezası verilerek cezaevine konuldu. Cezaevindeyken Çin istihbaratı irtibata geçerek, Uygur gence 'muhbirimiz ol cezaevinden çıkaralım' teklifinde bulundu. Amat, ilk başta teklifi kabul etmese de annesi de işkenceden geçirildiği için teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE'YE YOLLANDI

Çin istihbaratı, rehin alabilmek için Amat'ı evlenmeye zorladı. Evlenip eşi hamile kaldıktan sonra 2012 yılında Pakistan ve Afganistan'a yollanan Amat, 4 yıl boyunca burada yaşayan Doğu Türkistanlılar hakkında bilgi toplayıp Çin istihbaratına yolladı. Bu süre zarfında eşi çocuğu ve ailesi rehin tutuldu. Amat 2016 yılında ajanlık faaliyeti için Türkiye'ye yollanmak istendi. Türkiye'ye gelen Amat, rehin tutulan ailesine rağmen artık Çin istihbaratına çalışmayacağını bildirdi. Avrupa'ya gitmek için bir süre Zonguldak'ta kalan Amat, iltica talebi kabul edilmeyince İstanbul'a gelerek çalışmaya başladı.