22.00'de kapatmaya bazı esnaflar mesafeli

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni önlemler alındı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Kovid-19 için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacak. Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, pastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek. Konuyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevsim itibarıyla restoran, kafelerin müşterilerin en yoğun olduğu saatlerde kapanacağını belirtti. Sektörün sorun yaşasa bile pandemi nedeniyle gösterilen hassasiyetlere riayet etmek zorunda olduklarını dile getiren Palandöken, "En azından üstümüzdeki yüklerin azalmasıyla ilgili yılbaşına kadar kiralardaki stopajları yüzde 20'den 10'a indirmişlerdi. Bu sürelerin uzatılması, kredi borçlarının ötelenmesi gibi destekler verilirse esnaf açısından da iyi olur" diye konuştu.

Berberler memnun

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, berberlerin ruhsatlarında çalışma saatlerinin normalde 23.00 olduğunu belirtti. Fakat bölgelere göre çalışma saatlerinin değiştiğini söyleyen Akyüz, "Geç saatte kapanan bir dükkanın da hijyenik koşulları yerine getirmesi zor oluyordu. Esnafın da beklentisi 9-10 gibi kapanmasından yanaydı. Bu karardan sektör olarak çok memnunuz. Erken kapandığında en azından esnafın temizlik için daha çok vakti olacak" dedi. İstanbul'daki kuaför ve berberlerin pazar günü de kapalı olması gerektiğine değinen Akyüz, "Bu kapsamda yasal bir düzenleme gerekiyor. Kapalı olması gereken günlerde her yerde kapalı olmuyor, belirli yerlerde kapalı oluyor. Çoğu berber esnafı AVM ve çarşılardaki dükkanların da kapanması şartıyla pazar günleri dükkanını kapatmak istiyor" diye konuştu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Alınan karar işlerimizi olumsuz etkilese de her karara saygılıyız" dedi. Bu hafta işlerde yüzde 30'a varan düşüş olduğunu kaydeden Bingöl, "Müşteriler havalar sıcakken açık alanlar için geliyordu. Havalar soğuyunca kapalı alana gelmek istemediler. Saat 22.00'de işletmelerin kapanacak olması işkembeci, kokoreççi, künefeci ve dürümcüler ile eğlence mekanlarını en az yüzde 50 etkileyecek. Sektörü zorlu bir dönem bekliyor" dedi.

'Kuaförlere mavi bayrak'

İstanbul Kadın Kuaförleri - Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, çalışma saatinden memnun oldukları dile getirdi. Kuaför salonlarının sık sık denetlendiğini belirten Alkoç, "Denetlenen kuaförler için 'mavi bayrak' gibi bir isteğimiz var. Yani müşterinin bir kuaföre girmeden önce kapıda bu salonun uygun hijyenik koşullarda hizmet verdiğine dair denetimden geçtiğini görmesini istiyoruz. Böylece müşteriler de denetlenmiş yerlerden hizmet alabilecek" ifadelerini kullandı.