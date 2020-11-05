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'Gözaltında ölüm'de polise 6 yıl istendi

Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007 tarihinde gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi.
 05 Kasım 2020 07:35
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'Gözaltında ölüm'de polise 6 yıl istendi

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı sanığın üzerinde uyuşturucu madde bulunduran maktulü Asayiş Büro Amirliği'ne getirdiği, maktulün üzerini ararken mermisi namluya sürülmüş halde zimmetindeki tabancayı üzerinde bulundurduğu belirtti. Mütalaada, üst aramasının bitmesine müteakiben sanığın yanındaki polis memurunu odadan çıkardığı, maktulün giyinme işlemi sonuçlanmadığı halde giyindiğini düşünerek polis memuru Erdoğan'ı çağırmak için kapıya yöneldiği, maktulün sanığın silahını almaya kalkışması sonucu her ikisinin tabancayı tutup ileri geri hareket ettirmeleri sonucunda tabancanın ateş alarak maktulün yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcı, sanık polisin eyleminde kast, olası kast veya bilinçli taksirle hareket ettiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığını belirterek, mesleğinin getirdiği dikkat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.
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