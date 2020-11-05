'Deprem vergilerinin 8 katı harcandı'
|05 Kasım 2020 07:45
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Özkan, şunları kaydetti: "2003'te Deprem Master Planı'nı hazırladık, 2005'te arama kurtarma ekibi UMKE acil müdahale ekibi kuruldu 8 bin 500 personelle. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem Bina Yönetmeliği gelişen teknolojiyle güncellendi.
Deprem gözlem istasyonu bin 300'e çıkarıldı. Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2014'de USDEP hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı." Özkan, "17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı, deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı, 1,21 trilyon lira harcandı. Acılarımız ortak, mücadeleyi hep birlikte denetim içerisinde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi.
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