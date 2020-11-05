Mustafa Sarıgül 4 Ocak'ta parti tabelasını asıyor
|05 Kasım 2020 08:16
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.
"Diğer partilerin tamamı aynı, hepsini çok benzer, demokrasiden uzak görüyoruz. Biz farklıyız. 'Diğerleri' ve 'biz' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanan kaynak, TDH'nin, "Cumhur İttifakı'nda yer alacağı" iddiasına ilişkin de "O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil. Biz yüzümüzü halka döneceğiz" değerlendirmesini yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trump: Elimizde deliller var, seçimi çaldırmayacağız
06 Kasım 2020 06:11
|TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği
06 Kasım 2020 02:33
|Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:32
|Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:30
|Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06 Kasım 2020 02:28
|Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi
06 Kasım 2020 00:45
|6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Kasım 2020 00:01
|Bakan Pakdemirli: Hasat zamanı ithalat yaptırmam
05 Kasım 2020 23:10
|Karayolları'ndan Fatih Altaylı'ya 'görüntülü' yanıt
05 Kasım 2020 23:02
|Gaziantep Valisi: Vaka sayımız katlanarak artıyor
05 Kasım 2020 22:40