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ABD seçiminde son durum: Posta oylar gelince ibre değişti

ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? İşte anbean son durum hakkında bilgiler
 05 Kasım 2020 08:38
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ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanlık Seçimleri yakından takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden delege sayısında yarışı önde götürüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, 'Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini' yazdı.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.

Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

ABD başkanlık seçimlerinde 16 delegeye sahip Michigan'da Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien: "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya'da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor"

ABD Başkan Adayı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Bu akşam uzun bir akşam olacak. Basına çok teşekkür ederim buraya geldiği için. Değerli Amerikan halkı dün bir kez daha demokrasinin bu ulusun kalp atışı olduğu kanıtlandı. Salgının karşısında bile çok sayıda oy kullandı Amerikan halkı. Eğer bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Çünkü hükümet halkı için çalışıyor. Burada halkın sözü geçer. Güç kimsenin eline geçemez. Halktan gelir. Onların iradesidir. Bu ABD başkanını belirler. Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim. Burada başkanlığımı ilan edemem. Oyların sayılmasını bekleyeceğiz. Pennsylvania konusunda da umutluyum. Kalan oylar sayıldığında çünkü uzaktan kullanılan oylardır. Şahsen benim için önemli olan başka bir bölgede ABD'nin çoğunda kazanmamız. Bu çoğunluk da artacak. 3 milyon oy öndeyiz. Bu oy da daha açılacak. 70 milyondan fazla oydan bahsediyoruz. Kampanyamızdan gurur duyuyoruz" dedi.

Biden sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte 3 kampanya başkanı yenmeyi başardı. Bu seçim bittiği zaman her zaman ABD olarak yapmaya çalıştığımız şeyi devam edeceğiz. Birbirimizi tekrar dinleyeceğiz, birbirimize tekrar saygı göstereceğiz. Dinleyeceğiz bir araya geleceğiz. Bir ulus olarak bir olacağız. İlerlemek için rakiplerimize düşman muamelesi yapmayı bırakmalıyız. Biz düşman değiliz. Ben bir demokrat olarak kampanyamı yönetiyor olabilirim ama seçildiğimde ABD Başkanı olacağım.Şimdi her oy sayılmalı. Hiç kimse demokrasimizi elimizden alamaz. Ne şimdi ne de sonsuza dek. ABD çok savaş verdi demokrasimizi kaybetmemek için. Biz halk olarak teslim olmayacağız pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak. Bu sadece bizim zaferimiz olmayacak. Bu ABD için bir zafer olacak."
Yeni Şafak
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