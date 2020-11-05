İstanbul'da 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 08:46'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|05 Kasım 2020 09:02
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 08:46'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM RevizeKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2020
MARMARA DENIZI https://t.co/tFMuFas6He
05.11.2020, 08:46:44 TSİ
Büyüklük: 3.7,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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