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Yıkılan evlerin müteahhitleri adliyeye sevk edildi
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
|05 Kasım 2020 08:49
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