WhatsApp'ta 'tatil modu' dönemi
|05 Kasım 2020 09:08
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platfroma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde.
WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte uygulama sürümü "2.20.206.2"ye yükseltildi.
Söz konusu güncelleme ile WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.
WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından geliştirmeyi bırakmıştı.
Tatil Modu (Vacation Mode) ile söz konusu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.
WABetaInfo'nun şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu şu an için Android sürümünde test edilmesine rağmen özellik iOS kullanıcılarına da sunulacak.
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