1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp'ta 'tatil modu' dönemi

WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.
 05 Kasım 2020 09:08
+Aa- Yazdır
WhatsApp'ta 'tatil modu' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platfroma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde.

WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte uygulama sürümü "2.20.206.2"ye yükseltildi.

Söz konusu güncelleme ile WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.

WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından geliştirmeyi bırakmıştı.

Tatil Modu (Vacation Mode) ile söz konusu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

WABetaInfo'nun şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu şu an için Android sürümünde test edilmesine rağmen özellik iOS kullanıcılarına da sunulacak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
05 Kasım 2020 23:57		 Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom testini başarıyla geçti
04 Kasım 2020 19:41
Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor
03 Kasım 2020 23:49		 Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak kit geliştirildi!
03 Kasım 2020 09:00
Trenleri ASELSAN'ın 'beyni' yönetecek
02 Kasım 2020 11:13		 ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı
01 Kasım 2020 14:47
Öğrenciye tablette yerliye öncelik
31 Ekim 2020 07:35		 NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşlarını dünyaya getiriyor
29 Ekim 2020 23:01
Yapay zeka ile beyin tümörü 5-10 saniyede tespit ediliyor
29 Ekim 2020 22:05		 Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı
29 Ekim 2020 20:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı09:19 - Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
09:18 - Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ambargo koymak 3
devalüasyon 1
istanbul'un metro çilesi 1
Viskozite 1
mensur şiir 1
birinci mahmud 1
söz 1
istanbul çöl gibiydi biz ağaçlandırdık 1
05.11.2020 trendyol rezaleti 3
enderun 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam