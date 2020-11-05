1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan il kongrelerine salgın önlemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda alınan kısıtlamaların ardından, AK Parti il kongrelerinde de önlemlerin arttırılması kararlaştırıldı
 05 Kasım 2020 09:25
+Aa- Yazdır
Erdoğan'dan il kongrelerine salgın önlemi

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Edinilen bilgiye göre, bütün büyükşehirleri tek tek ziyaret etmeyi planlayan Erdoğan, pandeminin yoğun olduğu illerdeki programlara videokonferans ile katılacak. Bazı illerde il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Erdoğan'ın kongre programının değişebileceği değerlendiriliyor. Erdoğan ayrıca 9 Kasım'da düzenlenecek büyükelçiler konferansının açılışına katılacak. Konferansta, salgın tedbirleri alınacak. Konferans Türkiye'nin ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerdeki büyükelçilerini buluşturacak. Erdoğan yarın Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç'i de İstanbul'da kabul edecek.

YİK BEŞTEPE'DE TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli şekilde yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri eski TBMM başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Fahrettin Altun, Kurul üyelerinin, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğunu ifade etti. (?
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trump: Elimizde deliller var, seçimi çaldırmayacağız
06 Kasım 2020 06:11		 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği
06 Kasım 2020 02:33
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:32		 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:30
Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06 Kasım 2020 02:28		 Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi
06 Kasım 2020 00:45
6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Kasım 2020 00:01		 Bakan Pakdemirli: Hasat zamanı ithalat yaptırmam
05 Kasım 2020 23:10
Karayolları'ndan Fatih Altaylı'ya 'görüntülü' yanıt
05 Kasım 2020 23:02		 Gaziantep Valisi: Vaka sayımız katlanarak artıyor
05 Kasım 2020 22:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı09:19 - Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
09:18 - Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evliya Çelebi 2
su uyur düşman uyumaz 1
Rocky Balboa 1
tanzimat fermanı 1
açık pazar 1
dördüncü murat 3
dolmabahçe sarayı 1
açık ekonomi 1
1939'da chp döneminde depremde 33 bin kişi öldü 1
Hz Ademin çocukluğu 2
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam