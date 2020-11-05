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Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi
 05 Kasım 2020 16:12
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Motorine zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 06/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Memurlar.Net
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