Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|05 Kasım 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4530
|8,4540
|8,4500
|8,4510
|Avro
|9,8970
|9,8980
|9,9940
|9,9950
|Sterlin
|10,9600
|11,0150
|11,0400
|11,0950
|İsviçre Frangı
|9,2590
|9,3050
|9,3100
|9,3590
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4230
|8,5030
|8,4200
|8,5000
|Avro
|9,8570
|9,9370
|9,9540
|10,0340
|Sterlin
|10,9000
|11,1100
|10,9800
|11,1900
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