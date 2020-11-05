Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari çevrelerinde gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
|05 Kasım 2020 09:44
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek, "Hakkari çevrelerinin gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir.
Yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 13, Bitlis'te 11, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 13 derece olması beklenmektedir" denildi.
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