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İlaç almak için dışarıya çıkan hakim enkaz altında kalmaktan kurtuldu

İzmir'de 114 vatandaşımızı hayattan koparan 6,6 şiddetindeki deprem İzmir 1. Vergi Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'a acıların en büyüğünü yaşattı. Kalp hastası hakim, depremden sadece dakikalar önce eczaneden ilaç almak için evden ayrıldı. Depreme yakalanınca hemen eve döndü ancak faciayla karşılaştı.
 05 Kasım 2020 09:42
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İlaç almak için dışarıya çıkan hakim enkaz altında kalmaktan kurtuldu

İzmir'de 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem şu ana kadar 114 can aldı. En büyük can kaybının yaşandığı binalardan biri de Bayraklı ilçesinde, İzmir Adalet Sarayı'na çok yakın bir noktada bulunan Rıza Bey Apartmanı oldu. O apartmanda, İzmir 1. Vergi Mahkemesi üyesi Mehmet Kaplan ve ailesi de yaşıyordu. O gün evde bulunan Hakim Mehmet Kaplan, kalp hastası olduğu için ilaç almaya çıktı. Tam da o dışarıdayken deprem gerçekleşti ve 8 katlı yapı yerle bir oldu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mehmet Kaplan'ın evde bıraktığı ve kısa süre sonra yanlarına dönmeyi düşündüğü eşi Kadriye Kaplan ve 17 yaşındaki oğlu Gökdeniz de enkaz altında kaldı. Önceki gün enkazdan çıkarılan anne ve oğlu hayatlarını kaybetmişti fakat kimliklerini tespit etmek kolay olmadı.

Kadriye Kaplan'ın kimliği DNA testi sonucu, oğlu Gökdeniz'in ise parmak izi incelemesi sonucu belirlendi. Anne ve oğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ardından dün Doğançay Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

YARGIDA BİRLİK'TEN BAŞSAĞLIĞI

Yargıda Birlik Derneği, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden İzmir 1. Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Kaplan'ın eşi ve çocuğu, İzmir Adliyesinde görev yapan zabıt katipleri Hüseyin-Emine Yücel çiftinin çocukları, annesi ve iki yeğeni ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan mübaşir Bahriye İnan'ın kızına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun" açıklamasında bulundu.
Sabah
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