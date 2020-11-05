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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.180,02 puandan tamamladı.
 05 Kasım 2020 18:29
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.180,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 4,10 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek,1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.200 seviyesinin öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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