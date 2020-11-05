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Gümüşhane'de kaza yapan ticari taksinin sürücüsü öldü
Gümüşhane'de beton bariyerlere çarpan ticari taksinin sürücüsü öldü.
|05 Kasım 2020 10:08
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Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden Yasin Önal'ın (60) kullandığı 29 T 0260 plakalı ticari taksi, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Kürtün ilçe yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü ağır yaralandı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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