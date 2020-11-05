Dört kuruma ilave atama izni verildi
|05 Kasım 2020 10:12
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı 4 kuruma ilave atama izni verdi. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığına uzman ve müfettiş yardımcısı alımı için 50, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına 35, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 60 ve Yüksek Seçim Kuruluna seçim uzman yardımcısı alımı için 15 adet ilave atama izni verilmiştir.
Ayrıca yapılan diğer düzenlemeler şu şekildedir:
1- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar, atama sayısı sınırlamasına dahil edildi. Burada sadece "öğretim elemanı kadrosuna" şeklinde yer alan sınırlama kaldırılmıştır. Yani 14616 sayılı Kanun uyarınca gönderilenler sadece öğretim elemanı değil diğer kadrolara da atandığında atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacaktır.
2- Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından, hizmetine ihtiyaç kalmadığı için diğer kurumlara naklen atanacaklar, atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacaktır.
Memurlar.net'in Notu: Atama izinleri, KPSS girenler arasından karşılanabileceği gibi naklen memur alım yöntemiyle de karşılanabilmektedir. Bu konudaki takdir hakkı kamu kurumunun kendisindedir.
2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının değişiklikler işlenmiş son hali için
tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
06 Kasım 2020 10:03
|RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
05 Kasım 2020 19:42
|'Sertifika' yetmedi, üstüne 'katılım belgesi' isteniyor!
05 Kasım 2020 14:50
|2020 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı
05 Kasım 2020 11:06
|Tekirdağ Şarköy Belediyesinden Liyakat (!) örnekliği
04 Kasım 2020 15:01
|2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
03 Kasım 2020 14:02
|Üniversite, ALES muafiyetine aykırı ilanlarını düzeltti!
03 Kasım 2020 11:30
|Kültür Bakanı Ersoy, 2021'de alınacak personel sayısını açıkladı
02 Kasım 2020 14:40
|Türk Şeker'in personel alımı sözlü sınavlarının üzerinden 88 gün geçti
02 Kasım 2020 11:02
|Polis Akademisi Başkanlığı haber sonrasında, POMEM duyurusunda düzeltme yaptı
01 Kasım 2020 19:01