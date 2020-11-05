Dört kuruma ilave atama izni verildi

Cumhurbaşkanlığı 4 kuruma ilave atama izni verdi. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığına uzman ve müfettiş yardımcısı alımı için 50, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına 35, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 60 ve Yüksek Seçim Kuruluna seçim uzman yardımcısı alımı için 15 adet ilave atama izni verilmiştir.

Ayrıca yapılan diğer düzenlemeler şu şekildedir:

1- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar, atama sayısı sınırlamasına dahil edildi. Burada sadece "öğretim elemanı kadrosuna" şeklinde yer alan sınırlama kaldırılmıştır. Yani 14616 sayılı Kanun uyarınca gönderilenler sadece öğretim elemanı değil diğer kadrolara da atandığında atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacaktır.

2- Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından, hizmetine ihtiyaç kalmadığı için diğer kurumlara naklen atanacaklar, atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacaktır.

Memurlar.net'in Notu: Atama izinleri, KPSS girenler arasından karşılanabileceği gibi naklen memur alım yöntemiyle de karşılanabilmektedir. Bu konudaki takdir hakkı kamu kurumunun kendisindedir.

2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının değişiklikler işlenmiş son hali için tıklayınız.

