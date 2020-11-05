1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Garanti ve servis fişleri artık elektronik ortamda

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek"
 05 Kasım 2020 10:11
+Aa- Yazdır
Garanti ve servis fişleri artık elektronik ortamda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.

Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Pekcan, yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Mevcut düzenlemelere göre, ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli şekilde kağıt üzerinde tüketicilere sunulduğunu hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyet yaşayabildiğine işaret etti.

Pekcan, bunun firmalar açısından bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu, diğer taraftan içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını ifade etti.

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

"Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek.

Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak.

Mevcut uygulamada olduğu gibi, elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye sunulduğuna ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak.

Servis fişleri ve teslim belgelerinin verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."

- Tablet, drone, elektrikli kaykay ve akıllı saatlerde garanti belgesi zorunluluğu

"Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesi"nin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu şekilde revize edildiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

-Tanıtma ve kullanma kılavuzlarında da düzenleme

Tanıtma ve kullanma kılavuzlarının da elektronik ortamda tüketicilere verilebilmesine imkan sağlandığını belirten Pekcan, yeni düzenlemeyle ürünün veya ambalajının üzerinde bu kılavuza nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Pekcan, tüketicilerin satış sonrası hizmete ihtiyaç duyduğunda doğru ve güncel yetkili servislere ulaşmasını sağlamak amacıyla ürüne ilişkin yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça temin edilebilecek yerlerin, üreticinin veya ithalatçının kurumsal internet sitesinde ve Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi'nde (www.servis.gov.tr adresli internet sitesinde) yer aldığına ilişkin bilgilendirmelerin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Bakan Pekcan, söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fed faiz kararını açıkladı
05 Kasım 2020 22:05		 Tarımsal destekler belirlendi
05 Kasım 2020 22:02
Trendyol: 'Umudunu asla kaybetme' yazılı ürünler satıştan kaldırıldı
05 Kasım 2020 12:47		 İstanbul, küresel ekonomide hızla yükselecek
05 Kasım 2020 07:05
Çiftçilere 'multispektral kameralı İHA'lar' kolaylık sağlayacak
04 Kasım 2020 19:48		 Samsun-Sivas Demir Yolu hattı ticareti de canlandıracak
04 Kasım 2020 19:47
Piyasaların gözü Fed toplantısında
04 Kasım 2020 11:30		 Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak
04 Kasım 2020 10:49
Gaz dolu kuyuyu kapattılar
04 Kasım 2020 10:08		 Türkiye'nin stratejik yol haritasında 5 ana başlık öne çıktı
03 Kasım 2020 23:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
09:19 - Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar 1
üçüncü murad 1
sözcük 1
Ayda bebeğin sedyesini taşımak için çıkan kavga 1
lafla peynir gemisi yürümez 2
kaime-i nakdiye-i mutebere 1
jingle 1
Konuşan Benjamin 2
evgeny grinko 1
sakallı Kleopatra 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam