'2021 yılında üreticilerimize 1 milyar lira ek ödeme ayırdık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında, üreticiye 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Pakdemirli, bakanlık olarak 2021'i su ve sulamada hamle yılı olarak kurguladıklarını söyledi.

Pakdemirli, pandemi sürecinde bakanlığının yürüttüğü faaliyetlere işaret ederek, "Pandemi sürecinde gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Perakende zincirlerini yönlendirmemiz sayesinde yurt dışındaki market manzaralarını çok şükür ülkemizde görmedik. Bu süreçte bakanlık olarak gıda ihtiyacını karşılayacak ürün stoklarını kontrol ederek fiyat artışlarının yaşanmaması için takiplerimizi devam ettirdik." diye konuştu.

Bu süreçte tarımsal desteklerin yüzde 84'ünü, yani 18,4 milyar lirayı çiftçilere ödediklerini anımsatan Pakdemirli, şeker fabrikalarındaki etil alkol satışını, kolonya ve dezenfektan üretimine aktardıklarını belirtti.

Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün son 17 yılın 14'ünde büyüme göstererek ortalama yüzde 2,8 büyüdüğüne ve bugün önemli birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ile 2018'i yüzde 2,1 ve 2019'u ise yüzde 3,7 büyüyerek tamamladık. Sektör, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,6 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 4 ile ilk altı ayda ortalama yüzde 3,5 büyüdü. Yani son iki yılda hasılamızı toplamda yüzde 47 artırdık. 2020'nin ilk yarısında tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artış göstermiş ve 84,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz tarımda net ihracatçı ülke konumundadır. 2019'da 193 ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç ettik. 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatla, 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız bunun ispatıdır. 2020'nin ilk 9 ayında ise pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Böylelikle tarımsal dış ticaretimiz son 18 yılda 5 kat artış göstermiş oldu."

Pakdemirli, hayvansal ürün ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığının altını çizerek, "Canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatımız 9,5 kat arttı. Su ürünleri ihracatımız da son 18 yılda yüzde 645 oranında arttı." dedi.

-"Türkiye orman varlığında 26. sıraya yükseldi"

Türkiye'nin orman varlığı bakımından dünyada 47. sıradan 26. sıraya yükseldiğine işaret eden Pakdemirli, orman ürünleri ihracatının ise 8 kat artışla 826 milyon dolar düzeyine ulaşıldığını ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa 479 milyon dolar ihracat fazlası verildiğini bildirdi. Pakdemirli, "2019 yılı odun dışı orman ürünleri ihracatımız 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2020 sonuna kadar da 1,3 milyar dolar olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, bu yılın ekim ayı itibarıyla 18,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını ve ödemelerin devam ettiğini anlatarak, "Son iki yılda desteklerimizi yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2018'den Ekim 2020'ye kadar toplamda 50 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021'de ise üreticilerimize 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vermiş olacağız inşallah." bilgisini verdi.

Hayvancılık destekleri kapsamda bu yılın sonuna kadar 6,6 milyar lira ödeme yapmış olacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, son 2,5 yılda ise toplam 15,5 milyar lira destek ödediklerini vurguladı.

- "Milletvekillerinden de kampanyaya destek bekliyorum"

Bakan Pakdemirli, 15 yıl sonra topladıkları Tarım Orman Şurası kapsamında, ocak ayında açıklanan 38 eylemden 9'unu şu ana kadar tamamladıklarını ifade etti. Pakdemirli, şurada alınan kararlar kapsamında sözleşmeli üretim modelini geliştirmek ve tarım sektörünün tüm paydaşlarını dijital bir platformda buluşturmak için Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) tasarladıklarını ve Dijital Tarım Orman Akademi'sini hizmete aldıklarını bildirdi.

İsrafla mücadelede dünyaya örnek olacak büyük bir proje olan "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını anımsatan Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık kampanyası kapsamında, çevresel sorumluluk için toplanan en çok dijital imza ile minimum limit olan 250 bini geçerek 400 bine yaklaştık ve bakanlık olarak bir Guinness rekoru daha kırmayı hedefliyoruz. Siz değerli milletvekillerimizden de 'sofranasahipcik.com' internet sayfasına girerek kampanyamıza katılmanızı, kayıp ve israf farkındalığına sahip çıkmanızı bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

-"Günlük israf edilen ekmek, 4,9 milyon adet"

Pakdemirli, Türkiye'de günlük israf edilen ekmek miktarının 4,9 milyon adet olduğunun altını çizerek, "Sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp. Hizmet sektöründe işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israf ediliyor. Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yılda yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarı demek." diye konuştu.

"Tarımın Geleceği, Geleceğin Tarımı Platformu"nu oluşturduklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarım sektöründe sahip olduğumuz potansiyelimizi, dinamiklerimizi ve küresel gelişmeleri, yatırımcılarımız ile paylaştık. İş dünyasının görüş ve önerileri alarak değerlendirdik. İl ve ürün bazında yatırım rehberleri hazırladık. Bu sayede tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanmasını ve yeni yatırımcıların tarıma kazandırılmasını hedefliyoruz."

- "İHA ve uydu teknolojilerini kullanıyoruz"

Bu yılı bakanlık olarak dijitalleşme yılı olarak kurguladıklarını anımsatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Akıllı küpe, elektrikli traktör, e-Tarım portalı, İHA kullanımı ve uydu teknolojileri öne çıktı. Bakanlık olarak uydu görüntüleri sayesinde tarım ve orman varlığımızı ile su kaynaklarımızı izleyebiliyor, gelişmeleri takip ederek gerektiğinde sorunlara anında çözüm üretilebiliyoruz. Uydu teknolojileri sayesinde tarım arazilerinin ekiliş durumlarını izliyor ve ekili alanlarda haritalama altyapısı oluşturuyoruz. Su ürünleri konusunda kaçak avcılık ile mücadelede uydu, İHA ve diğer uzaktan algılama yöntemlerini kullanarak, teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmaktayız. Meteorolojik gözlemler konusunda da uydular yoğun olarak kullanılmakta."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ocak 2021'den itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya, Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçilmiş olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, bu yıl bitkisel üretimin 124 milyon ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Pakdemirli, tohumculuk sektörüne son 18 yılda 2,4 milyar liralık destek sağladıklarına dikkati çekerek, geçen yıl tohum ihracatının 149 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Koruma altına alınan 26 büyük ova ile toplam 291 büyük tarımsal ovayı sit alanı ilan ettiklerine işaret eden Pakdemirli, korunan ova sayısını 300'e çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Pakdemirli, tarımsal hava tahmini mobil uygulamasının yüzde 80 tamamlandığının altını çizerek, yıl sonunda hizmete sunulacağını aktardı. Pakdemirli, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgilerin sunulması amacıyla hazırlanan Piri Reis Denizcilik internet sayfasının da yıl sonunda hizmete gireceğini bildirdi.

Yem bitkilerine, bu yıl 791 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pakdemirli, yem bitkisi ekiliş alanlarının arttığını vurguladı.

Pakdemirli, bu yıl 1,1 milyon gıda denetimi yapıldığının altını çizerek, "Özellikle pandemi sürecinde kontrollerimizi daha da artırdık. 2020 yılında taklit tağşiş yapan firmaları 5 kez kamuoyuna duyurduk. Ambalajlı gıdaların etiketinde enerji ve besin ögelerinin miktarının belirtilmesi ile toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimini 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdik. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin verilmeyecektir. Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya, Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçilmiş olacaktır." diye konuştu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, bugüne kadar 11 bin 554 projeye, 3,14 milyar lira hibe desteği sağladıklarına işaret eden Pakdemirli, "2020 yılında 13. etap kapsamında, şu ana kadar 210 milyon lira hibe desteği ödedik. 581 proje tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 2 bin 216 projeye 681 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı I (IPARD) ve IPARD-II kapsamında sözleşmesi imzalanan 16 bin 569 proje ile yatırımcılara yaklaşık 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç fidan sigortasında, çay, çam fıstığı ve sumak ürünlerinin teminat altına alındığını anımsatarak, 2021'den itibaren narenciye ve üzüm için sıcak hava zararının da teminat kapsamına alınacağını söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "2020 yılı sonu itibarıyla orman varlığımızın 22,9 milyon hektar olmasını ve ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 29,4'ünü kaplamasını hedeflemekteyiz." dedi.

- "İlk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA'ları kullanmaya başladık"

Pakdemirli, yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya düşürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere, toplam 2 bin 597 adet taşıt kullanıyoruz. Ormanlarımızı 776 kuleden 7 gün 24 saat gözetliyoruz. 117 gözetleme kulesinde 254 kamera kullanıyoruz. Ayrıca, insansız gözetleme kulelerini hizmete aldık. Projenin tamamlanmasıyla 2023 yılına kadar, yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA'ları kullanmaya başladık."

2021'in su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacağının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2021 yılında su yatırımlarına ayrılan ödenek, 2020 yılı sene başına göre yaklaşık 2,4 kat daha fazladır. Bu kapsamda GAP ve KOP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katacağız. 81 ilimiz için hazırladığımız İçmesuyu Eylem Planları ile 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefi doğrultusunda, şehirlerimize memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarımız devam etmektedir. Hidroelektrik enerjide yıllık 106 milyar kilovatsaat olan üretim potansiyelimizi, 2020 yılı sonunda yıllık 110 milyar kilovatsaate, 2023 yılında ise yıllık 135 milyar kilovatsaate ulaştıracağız."

Pakdemirli, tamamlandığında sınıfında dünyanın en yüksek 3. büyük barajı olacak Yusufeli Barajı'nın milli ekonomiye yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlayacağına işaret ederek, ekim ayı sonu itibarıyla barajın yüzde 85'nin tamamlandığını aktardı. Pakdemirli, 2023'e kadar yer üstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda

100'ün üzerinde yer altı barajı inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılı bütçesinden 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde, 17,5 milyar lirayı verimlilik ve gelir artırmak için yatırımlarda kullanacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, bakanlıgın, 60 arastırma enstitusu ve bunyesinde calısan 2000'den fazla arastırmacı ile guclu bir Ar-Ge altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Ar-Ge projelerine saglanan destekler kapsamında, 2007-2020 yılları arasında yapılan 1896 basvurudan 429 Ar-Ge projesinin destek kapsamına alındığını kaydeden Pakdemirli, desteklenen 343 projenin sonuclandığını, 86'sının ise devam ettiğini ifade etti.

Pakdemirli, söz konusu projelere toplam 95,3 milyon lira destek odemesi yapıldığını dile getirerek, "Bakanlıgımız, Ar-Ge Destek Programına, 2020 yılı icin 21,4 milyon lira butce ayırmıstır. Yerli ve milli teknolojiler gelistirmek icin var gucumuzle calısıyoruz. Ulkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gucunde, 4 teker tahrikli manevra ve dumenleme kabiliyeti sınıfındaki traktorlere gore iyilestirilmis Milli Elektrikli Traktor prototipi uretilmis ve 20 adet icin uretime gecilmistir." diye konuştu.

- "TMO kuru kayısı alımına başladı"

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yaptıgı tum urunlerde hasat donemi öncesinde fiyat acıklayarak ureticileri memnun ettiklerini vurgulayarak, "Bugune kadar 52 bin ureticiden alımı gerceklestirilen urunlerin bedelini, lisanslı depolarda 3 gun, diger urunlerde ise 7-10 gun icerisinde odedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, TMO, 4 numara kukurtlenmis kuru kayısı alımına basladı." dedi.

Et ve Sut Kurumu tarafından 2019-2020 yıllarında 259 bin 960 bas hayvan alımı yapılarak 85 bin 965 ton kırmızı et, 8 milyon 362 bin 920 adet kanatlı hayvan alımı yapılarak da 16 bin 278 ton beyaz et uretildiğini kaydeden Pakdemirli, kurum tarafından yetistiricilere, söz konusu yıllarda, yaklasık 3 milyar lira odeme yapıldığını bildirdi.

- "Ekim itibarıyla 752 bin ton yas cay alımı yapıldı"

Pakdemirli, sut piyasası duzenleme gorevi dogrultusunda Et ve Sut Kurumu tarafından, 4 yılda ureticiden alınan 1,1 milyon ton arz fazlası cig sutten 92 bin ton yagsız sut tozu uretildiğini, bu kapsamda sut ureticilerine yaklasık 1 milyar lira odeme yapıldığını anlattı.

Türkiye'de uretilen yas cayın yüzde 50-55'inin CAYKUR'un 47 fabrikasında islendiğine dikkati çeken Pakdemirli, CAYKUR tarafından geçen yıl 750 bin ton yas cay alımı gercekleştirildiğini söyledi.

Pakdemirli, ekim ayı itibarıyla 752 bin ton yas cay alımı yapıldığını belirterek, "Yas cay bedelleri satın almayı takip eden ay icerisinde pesin olarak odenmektedir. 2019 yılı yas cay alım bedeli olarak ureticilere 2,6 milyar lira, bu yıl eylul ayı itibarıyla da 1,7 milyar lira odenmistir. Cay ureticilerine, bu yıl 245 milyon lira budama tazminatı odemesi yapılmıstır." şeklinde konuştu.

- "Genç girişimcilere yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan destek"

Bakanlığın ileriye donuk hedeflerine de değinen Pakdemirli, mera, yaylak ve kıslakların tespitlerinin tamamlanacağını ve 2,5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacaklarını açıkladı.

Pakdemirli, gelecek yıl ciftcilere yaklasık 200 milyon liralık bireysel sulama hibe destegi yapmayı planladıklarını dile getirerek, "2021-2025 yılları arası 4. donem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe destegi verecegiz. Bu kapsamda ozellikle kadın, genc girisimcilere ve kucuk aile isletmelerine yonelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe destegi vermeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi'ni 81 ilde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe destegi vermeyi hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, gelecek yıl lisanslı depoculuk kapsamında, 170 milyon lira hibe destegi odemesi yapacaklarını ifade etti.

Pakdemirli, gelecek yıl yurt genelinde atıl, bos ve nadas arazilerinde stratejik onem arz eden urunlerde yazlık ekilis uygulamasını ulke geneline yayacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Arazi toplulastırma ve tarla ici gelistirme hizmetlerinde 2023 hedefimiz 8,5 milyon hektar alanda toplulastırma calısmalarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genisleterek ulke yuzolcumunun yüzde 30'u olan 23,4 milyon hektara cıkarmak oncelikli hedeflerimiz arasındadır. Agaclandırma ve erozyonla mucadele faaliyetleri olarak 2021 yılında 100 bin hektar alanda calısma gerceklestirecegiz. Erozyonla tasınan toprak miktarını 2023 için yılda 130 milyon tona indirmeyi hedefliyoruz."

Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Mudurlugu tarafından hazırlanan 30 metreye kadar yuksek cozunurluklu ruzgar tahmin sistemini orman yangınlarını sondurme calısmalarında ilk defa kullanmaya basladıklarının altını çizerek, bu sistem sayesinde harita uzerinden secilen herhangi bir yangın noktasına ait ruzgar verilerinin 72 saate kadar 1'er saat aralıklarla Türkiye'yi kapsayacak sekilde uretilmesini planladıklarını anlattı.

Istanbul Havalimanı'na, dunyada sayılı havalimanlarında bulunan Alcak Seviye Ruzgar Kırılımı Uyarı Sistemi kurmayı planladıklarını belirten Pakdemirli, 7 gune kadar yayınlanan hava tahmini periyodunu, 2021 sonunda 15 gune cıkaracaklarını söyledi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSI) Genel Mudurlugunce 2012'de 18 baraj ve 72 adet golet ve bent daha bitirerek depolama sayısını 1617 adede, kapasitesini 180 milyar metreküpe ulastırmayı planladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biten sulama tesis sayısını 3 bin 313 adede ve sulamaya acılan alanı 6,9 milyon hektara cıkarmak, toplulastırmada 44 projeyi daha bitirerek toplamda 307 adede, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara, icme suyunda 15 adet daha tesis bitirerek toplam 382 adede, temin edilecek icme suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe cıkarmak, 137 adet daha taskın kontrol tesisi bitirerek toplam tesis sayısını 10 bin 244 adede cıkarmak hedefimiz olacaktır."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olarak 2021'de sertifikalı hububat tohumu satıslarını 240 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "Damızlık sıgır varlıgının 33 bin basa, damızlık koyun varlıgının 235 bin basa, damızlık sıgır satısının 3 bin 390 basa, damızlık koyun satısının 24 bin basa, boga sperması uretiminin 1 milyon doza, kenevir tohumu uretiminin 80 tona cıkarılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Butcenin yüzde 43'ü tarımsal desteklemeler için kullanılacak"

2019 yılı Sayıstay Denetim Raporu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin 45, doner sermaye is ve islemlerine iliskin 8 olmak uzere 53 bulgunun yer aldığına işaret eden Pakdemirli, Denetim Gorusunun Dayanakları bolumlerinde 13'ü bakanlık faaliyetlerine, 3'ü doner sermaye is ve islemlerine ait toplam 16 bulguya yer verildiğini bildirdi.

Pakdemirli, bakanlıgın, yasama adına denetim faaliyeti yuruten Sayıstay Baskanlıgı'nın tespit ve degerlendirmelerine buyuk önem verdiğini ifade ederek, tespit edilen bulguların ve onerilerin gereginin yapılması konusunda tum teskilata talimat verildiğini kaydetti.

Bakanlıgın 2021 yılı butcesinin, bir onceki yıla gore yüzde 27,8 artarak 51,5 milyar lira olduğunu aktaran Pakdemirli, "549 milyon lira olan 2020 yılı Bakanlık merkez yatırım butcesi, 2021 yılında yüzde 155 artısla 1,4 milyar lira olmustur. 2021 yılı butcesinin yüzde 43'u olan 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde ve yüzde 34'u olan 17,5 milyar lirayı ise tarımda verimliligi ve geliri artırmak icin yatırımlarda kullanılacagız." diye konuştu.