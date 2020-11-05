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Riskli alanlarda en çok kira yardımı yapılan iller belli oldu

Riskli alanların ve yapıların bulunduğu dönüşümün alanlarında en çok kira yardımları, İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin'de yapıldı
 05 Kasım 2020 10:42
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Riskli alanlarda en çok kira yardımı yapılan iller belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında yılın 10 ayında 521 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012'de yürürlüğe konulan 6306 sayılı "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu alanlarda hak sahiplerine kira yardımında bulunuluyor.

Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ise ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 370 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 367 milyon lira kira yardımı yapılırken, 10 bin 84 hak sahibine de 144 milyon lira faiz desteği sağlandı.

Bakanlık, yılın 10 ayında ise riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında 521 milyon lira kira yardımı ve 17,5 milyon lira da faiz desteğinde bulundu, vatandaşlara ödenen rakam toplamda 538 milyon 500 bin lira oldu.

Riskli alanların ve yapıların bulunduğu dönüşümün alanlarında en çok kira yardımları, İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin'de yapıldı.

En çok kira yardımının yapıldığı İstanbul'da konutları kentsel dönüşüme giren riskli yapı sahiplerine 1 milyar 724 milyon lira kira yardımı yapıldı. Ankara'da 310 milyon lira, İzmir'de ise 237 milyon lira riskli yapılar için kira yardımında bulunuldu.

Riskli alanlarda ise en çok kira yardımı 258 milyon ile Şırnak'a yapıldı. İstanbul'daki riskli alanlarda 158 milyon lira, Mardin'de ise 136 milyon lira yardımı yapıldı.

- İzmir'de bakanlık 237 milyon lira yardımı yaptı

İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar Bakanlık tarafından 237 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Karşıyaka'da 76 milyon 274 bin lira, Buca'da 45 milyon 656 bin lira, Karabağlar'da 19 milyon lira, Bayraklı'da 15 milyon 944 bin lira, Bornova'da 13 milyon 304 bin lira ve Konak'ta 10 milyon 683 milyon lira kira yardımı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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