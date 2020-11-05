TÜBİTAK, en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri açıkladı

Bakan Varank, 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 81,89 puanla ilk sırada yer aldığını, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 74,9 puanla ikinciliği paylaştıklarını bildirdi.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin bu yıl dokuzuncusunun açıklandığını ifade eden Bakan Varank, "Endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü" diye konuştu.

Endeks, üniversitelerin eğitim kalitesini göstermiyor

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Endeks kapsamında dikkate alınan, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları. Bu sıralamayı yaparak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz.

Varank, girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversitelerin kast edildiğini dile getirdi.

Varank, şöyle devam etti: "Girişimci ve yenilikçi üniversite ile sunduğu mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunan, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürü ile bölgesel ve ulusal kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz."

TÜBİTAK, girişimcilik ekosistemini hareketlendirdi

Üniversitelerimiz bünyesinde son yıllarda girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, "Özellikle TÜBİTAK'ın bu alanda verdiği önemli desteklerin de katkısıyla, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde. Elbette bu iş arz-talep işi. Gençlerimiz de artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kuruyor. Şimdi bakın dünyaya, geleceğe, teknolojiye yön verenler hep girişimciler, yeniliğin peşinde koşanlar. Bu sebeple akademisyen ve araştırmacılar da artık çalıştıkları kurumlarda girişimciliğe, yenilikçiliğe dair fırsat ve kaynakların olduğu yerlerde toplanıyor. Dolayısıyla artık üniversitelerimiz için, girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk" diye konuştu.

Endeks nasıl hazırlanıyor?

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasının nasıl hazırlandığına dair bilgi veren Bakan Varank, "Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 282 kurum katkılarını sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Endeks metodolojisinde değişiklik

Bu yıl üniversite performanslarının daha etki ve çıktı odaklı bir yaklaşımla ölçülebilmesini sağlamak adına, endeks metodolojisinde çeşitli değişikliklere gidildiğini ifade eden Bakan Varank, en önemli değişiklik olarak sistemin çıktısını ölçen "Ekonomik Katkı ve Ticarileşme" boyutunun ağırlığının %40'a çıkarılması olduğunu vurguladı. Ayrıca göstergelerdeki niteliği artırmak adına metodolojide iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Varank, kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın web sayfasından ulaşılabileceğini aktardı.

Nihayetinde bu seneki endeksimizde, 'bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'işbirliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre sıralamamızı yaptık" diye sözlerine ekledi.

Endeksin oluşturulmasında katkısı olan ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Bakan Varank, sıralamada ilk 10'a giren üniversiteleri açıkladı. 2020 yılının birincisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi olduğunu açıklayan Bakan Varank, ODTÜ'nün 81,9 puanla listenin ilk sırasında yer aldığını, ikinciliği ise iki üniversitemizin paylaştığını söyledi. İkinciliği paylaşan üniversitelerin 74,9 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve İTÜ olduğunu aktardı.

2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları şöyle:

Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2020 Gösterge Setine ulaşmak için tıklayınız.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2019-2020 Metodolojisine ulaşmak için tıklayınız.