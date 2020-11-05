1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altından yeni rekor: 860 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 860,00 liradan işlem gördü.
 05 Kasım 2020 17:28
+Aa- Yazdır
Çeyrek altından yeni rekor: 860 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 518,80 519,00 523,80 524,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.419,00 3.440,00 3.452,00 3.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 473,15 477,15 477,70 481,70
Lira(Tam) Ziynet 3.341,00 3.361,00 3.373,00 3.393,00
Yarım Ziynet 1.670,00 1.680,00 1.687,00 1.697,00
Çeyrek Ziynet 835,00 840,00 843,00 848,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yatay başladı
06 Kasım 2020 10:26		 Güne başlarken döviz fiyatları
06 Kasım 2020 09:40
Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Kasım 2020 18:29		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
05 Kasım 2020 17:20
Gram altın, kritik dolar eşiğini aştı
05 Kasım 2020 16:36		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
05 Kasım 2020 14:53
Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Kasım 2020 18:26		 Çeyrek altın 840 TL'ye geriledi
04 Kasım 2020 17:42
Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
04 Kasım 2020 17:27		 Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi
04 Kasım 2020 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
09:19 - Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medya devlerine para cezası verilmesi 4
Yok devenin bale pabucu 3
The Queen's Gambit 1
sulu düdük 1
dördüncü mehmet 1
gshy 1
dükkan kurmak için kolon kesmek 1
inisiyasyon törenleri 1
tarih 4
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam