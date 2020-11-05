Çeyrek altından yeni rekor: 860 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 860,00 liradan işlem gördü.
|05 Kasım 2020 17:28
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|518,80
|519,00
|523,80
|524,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.419,00
|3.440,00
|3.452,00
|3.473,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|473,15
|477,15
|477,70
|481,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.341,00
|3.361,00
|3.373,00
|3.393,00
|Yarım Ziynet
|1.670,00
|1.680,00
|1.687,00
|1.697,00
|Çeyrek Ziynet
|835,00
|840,00
|843,00
|848,00
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