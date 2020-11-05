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FETÖ sanığı ÖSYM eski başkan yardımcısına hapis cezası

FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'e 'görevi kötüye kullanmak' suçundan hapis cezası
 05 Kasım 2020 10:57
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FETÖ sanığı ÖSYM eski başkan yardımcısına hapis cezası

Eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Pekşen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

2013 yılında yapılan askeri lise sınavları soruşturması kapsamında yargılanan sanık Pekşen savunmasında, suçlamaları reddetti.

Önceki celse yaptığı savunmayı tekrarlayan Pekşen, o dönemde sınav kitapçıklarının süresi dolmadan imhasına ilişkin, "Kitapçıkların imhasından Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluydu. Bana bağlı değildi. Kitapların imhasına 2013 yılında yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verildi. O toplantıda ben yoktum. ÖSYM Başkanı olmadığı için o dönem bir süre vekaleten başkanlık yaptım. İmhadan gelen cevabın ulaşımı, hukuk servisinden geldiği için imzaladım. İmha meselesinde bir dahlim yoktur. İmha edilmediğini bilseydim durur muydum?"

Müşteki Ö.K'nin, o dönemde kuruma geldiğini anlatan Pekşen, şunları kaydetti:

"Ben görüştüm. Bu kişi, örgütte abi olarak görev yaptığını, çocuklara yardımcı olduğunu, kendilerine ÖSYM kitapçıklarının geldiğini, bunları bazı çocuklara dağıttıklarını anlattı. Çok dikkatle dinledik, hala kaçak var mı diye. Belge istedik, vermedi. Kimliğini göstermedi. Bize güvenmediğini söyledi. Biz de savcılığa başvurmasını istedik. Onlara da güvenmediğini belirterek, basın mensuplarına vereceğini söyledi. Durumu bildirdiğim eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, 'sınavın Kayseri kısmına giren öğrencilerin hepsini incelettirdim, bir önceki yılla karşılaştırdım, sorun yok.' dedi."

Mahkeme başkanının, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması isteyip istemediğini sorması üzerine, sanık "görevi kötüye kullanmak" suçunu işlemediğini öne sürerek beraatini istedi.

Sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından açılan davada, mahkeme heyeti, suçu, "görevi kötüye kullanmak" kapsamında değerlendirerek, sanığı 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırıp, şartlar oluştuğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, yargılandıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Demir ve Pekşen'in dosyaları ise tefrik edilmişti.

Haklarında "Görevi kötüye kullanma" suçundan da dava açılan sanıklardan Demir'in dosyası, aynı örgüt kapsamında Ankara'da görülen başka bir dava ile birleştirilmişti.
Anadolu Ajansı
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