BİLSEM uygulama takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM uygulama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvime göre, bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler 11 Kasım'da yayınlanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021'de ilan edilecek.

Kayıtlar 5 ila 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

EK-5 Bireysel Değerlendirmelerde Alınacak Tedbirler

1. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 pozitif olan

veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere görev verilmeyecektir.

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 olan veya

son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan öğrenciler/veliler bina

girişlerinde görevlilere bilgi verecektir. Söz konusu öğrenci randevu gününde

uygulamaya alınmayacak ve il tanılama sınav komisyonu tarafından öğrenciye yeni bir

randevu tarihi belirlenecek olup gerekli tedbirler alınarak uygulamaya katılması

sağlanacaktır.

3. Öğrencilerin binaya giriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacaktır.

Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak olup bina girişlerinde maske,

dezenfektan ve ateş ölçer bulunacaktır. Binaya girişlerde görevlilerin ve öğrencilerin

ateşleri mutlaka ölçülecektir.

4. Uygulama salonuna maskesiz öğrenci alınmayacak olup maskesi olmayan öğrencilere

maske dağıtılacaktır. Uygulama sona erdiğinde öğrenciler, maskeleri takılı olarak

velilere teslim edilecektir. Uygulama esnasında isteyen öğrenciler maskelerini

çıkartabileceklerdir.

5. Uygulama salonunda dezenfektan bulundurulacaktır. Öğrencilerin uygulama

salonlarına giriş ve salondan çıkışlarında ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.

Her uygulamadan sonra uygulama salonu dezenfekte edilecektir.

6. Resim yetenek alanı uygulamalarının yapıldığı merkezlerde uygulamaların yapıldığı

salonlarda dezenfekte işleminin yapılması için iki personel görevlendirilecektir.

7. Uygulama sırasında ve uygulama aralarında pencerelerden havalandırma yapılacaktır.

Klima ve benzeri havalandırma sistemi ile oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip

hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacaktır.

8. Veli bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek olup

velilerin maske takması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

9. İhtiyaç duyulan diğer hijyen önlemleri, il tanılama sınav komisyonları tarafından

alınacaktır.

