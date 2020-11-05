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BİLSEM uygulama takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM uygulama takvimini yayımladı
 05 Kasım 2020 11:00
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BİLSEM uygulama takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM uygulama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvime göre, bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler 11 Kasım'da yayınlanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021'de ilan edilecek.

Kayıtlar 5 ila 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

EK-5 Bireysel Değerlendirmelerde Alınacak Tedbirler

1. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 pozitif olan
veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere görev verilmeyecektir.
2. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan öğrenciler/veliler bina
girişlerinde görevlilere bilgi verecektir. Söz konusu öğrenci randevu gününde
uygulamaya alınmayacak ve il tanılama sınav komisyonu tarafından öğrenciye yeni bir
randevu tarihi belirlenecek olup gerekli tedbirler alınarak uygulamaya katılması
sağlanacaktır.
3. Öğrencilerin binaya giriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacaktır.
Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak olup bina girişlerinde maske,
dezenfektan ve ateş ölçer bulunacaktır. Binaya girişlerde görevlilerin ve öğrencilerin
ateşleri mutlaka ölçülecektir.
4. Uygulama salonuna maskesiz öğrenci alınmayacak olup maskesi olmayan öğrencilere
maske dağıtılacaktır. Uygulama sona erdiğinde öğrenciler, maskeleri takılı olarak
velilere teslim edilecektir. Uygulama esnasında isteyen öğrenciler maskelerini
çıkartabileceklerdir.
5. Uygulama salonunda dezenfektan bulundurulacaktır. Öğrencilerin uygulama
salonlarına giriş ve salondan çıkışlarında ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
Her uygulamadan sonra uygulama salonu dezenfekte edilecektir.
6. Resim yetenek alanı uygulamalarının yapıldığı merkezlerde uygulamaların yapıldığı
salonlarda dezenfekte işleminin yapılması için iki personel görevlendirilecektir.
7. Uygulama sırasında ve uygulama aralarında pencerelerden havalandırma yapılacaktır.
Klima ve benzeri havalandırma sistemi ile oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip
hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacaktır.
8. Veli bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek olup
velilerin maske takması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
9. İhtiyaç duyulan diğer hijyen önlemleri, il tanılama sınav komisyonları tarafından
alınacaktır.
Memurlar.Net
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