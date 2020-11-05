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20 yılda bin adet cep telefonu biriktirdi

Van'da cep telefonu tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda biriktirdiği değişik modellerdeki bin cep telefonuna özenle bakıyor- Şahabettin Özçelik: Bir zaman sonra insanların bu telefonları arayıp bulamayacağını düşünerek koleksiyon oluşturmaya karar verdim
 05 Kasım 2020 11:13
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20 yılda bin adet cep telefonu biriktirdi

- Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda biriktirdiği bin cep telefonuyla koleksiyon oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 4 yıl önce ailesiyle Van'a göç eden Özçelik, kent merkezindeki iş yerinde cep telefonu tamirciliği yapıyor.

Cep telefonlarına olan ilgisiyle dikkati çeken Özçelik, 20 yıl önce başladığı mesleğinde eskiyen modelleri biriktirerek kendi koleksiyonunu oluşturmaya karar verdi.

Bu süre içinde Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefondan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.

Kalan cep telefonlarını evinin bir odasında sergileyen Özçelik, üretildiği dönemlerde binlercesi satılan telefonlara özenle bakıyor.

- "Telefonların hepsi çalışıyor"

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce telefonlara olan ilgisi nedeniyle mesleğe başladığını ve o günden bu yana cep telefonlarının eskiyen modelleri biriktirdiğini söyledi.

Sürekli yeni telefon modellerinin geliştirilmesi nedeniyle eskiyen modellerin üretilmediğini belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Bir zaman sonra insanların bu telefonları arayıp bulamayacağını düşünerek koleksiyon oluşturmaya karar verdim. Yeni aldığım ve tamir ettiğim telefonlarım var. Bunları evimde saklıyorum. Telefonların hepsi çalışır durumda. Bataryaları da duruyor. Elimde 1700 telefon vardı. 2 yıl önce evime hırsızlar girdi ve koleksiyonumdan benim için çok değerli olan 700 tanesini çaldılar."

Koleksiyonunda 1000 telefonun kaldığını anlatan Özçelik, "Telefonların hepsi çok nadir ve değerli. Daha önce çeşitli tekliflerde bulundular ancak koleksiyonumu vermedim. Evimin bir odasını özel olarak telefonlar için tahsis ettim. Zaman zaman bakmakta zorlanıyorum. İnşallah benden sonra başka bir koleksiyonsever bunların talibi olur ve gelecek nesillere taşır." dedi.
Anadolu Ajansı
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