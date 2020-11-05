Eski HDP yöneticisi, terör örgütüne eleman ve erzak temininde bulunmuş
|05 Kasım 2020 11:15
|+Aa- Yazdır
Van'da, HDP'nin eski il yöneticisi Yadişen Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın terör örgütü PKK'ya eleman sağlama ile örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirildi.
Kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada ve eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.
Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilen kararda, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.
Kararda, ifadesine yer verilen PKK'lı terörist S.K, sanığın örgüte birçok eleman kazandırdığını, kırsal alanda bulunduğu sırada kendilerini ziyarete geldiğini, yanında getirdiği pastaları yediklerini anlattı.
Karabulak'ın terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü kaydedilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Sanığın sabit görülen eylemlerini belli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği ve bu suretle üzerine atılı PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın güttüğü amaç göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın ilgili maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."
İddianamede HDP'nin eski Van il "eş başkanı" olduğu belirtilen Yadişen Karabulak hakkındaki savcılık mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
06 Kasım 2020 10:23
|FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı
06 Kasım 2020 10:21
|FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
06 Kasım 2020 09:58
|PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
06 Kasım 2020 09:56
|İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
06 Kasım 2020 09:29
|Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
06 Kasım 2020 08:59
|DHKP-C'nin arşivi çözüldü
06 Kasım 2020 06:15
|DHKP-C'nin tüm dijital arşivi ele geçirildi
05 Kasım 2020 17:38
|Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Kasım 2020 16:39
|Samsun'da mali müfettiş FETÖ'den tutuklandı
05 Kasım 2020 13:39