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İşaret dili tercümanlarının istihdamında 'yeterlilik sınavı' şartı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmayla Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, tüm işaret dili tercümanı alımlarında temel kriter haline getirildi. Ankara Üniversitesi, bu çerçevede TİDYeS'i 14-29 Kasım'da düzenleyecek
 05 Kasım 2020 11:18
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İşaret dili tercümanlarının istihdamında 'yeterlilik sınavı' şartı geldi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi, Türk İşaret Dili tercümanlarının nitelikli istihdamını artırmak amacıyla Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı'nın (TİDYeS) tüm işaret dili tercümanı alımlarında temel kriter haline getirilmesi kararını aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Türk İşaret Dili tercümanlarının istihdamında yaşanan yeterlilik sorununu çözmek için önemli bir adım attı.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda Ankara Üniversitesince hazırlanan TİDYeS, bundan sonraki tüm işaret dili tercümanı alımlarında temel kriter haline getirildi.

Böylelikle Türk İşaret Dili tercümanı olarak alanda çalışmak isteyen kişilerin öncelikle bu sınav sonucu elde edilecek yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Söz konusu çalışmayla işaret dili tercümanlarının istihdamının artırılması ve bu alanda yeterliliği belgelenmiş, nitelikli kişilerin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

- Sınav başvuruları 13 Kasım'da sona erecek

Ankara Üniversitesi bu kapsamda TİDYeS'i 14-29 Kasım'da düzenleyecek. Sınava başvurular ise 13 Kasım saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Üniversitenin Sınav Yönetim Merkezi'nde iki farklı oturum şeklinde yapılacak sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri "A1,A2; B1,B2; C1,C2" seviyelerinde belgelendirilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, sınav binasındaki görüntülü ölçme ve değerlendirme biriminin aday kapasitesi ile sınırlı olacağından sınavda toplam kontenjan 1400 olacak.

Türk İşaret Dili tercümanı istihdamında, bu sınav ve sonrasında düzenlenecek TİDYeS'lerden elde edilecek yeterlilik belgesi, temel şart olarak kabul edilecek.

Sınava ilişkin detaylı bilgiye "http://tidyes.ankara.edu.tr/tidyes-2020-1-duyurusu/" adresinden erişilebilecek.

Anadolu Ajansı
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