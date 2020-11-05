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Başhekim, ağabeyi ve iki mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Van'da 12 Ekim'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşerek göreve dönen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastalara şifa olmaya çalışıyor-
 05 Kasım 2020 11:07
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Başhekim, ağabeyi ve iki mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

- Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hastalığa yakalanan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yakın zamanda ağabeyini ve iki hastane çalışanını Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Van'da yürütülen Kovid-19'la mücadelede büyük bölümü pandemi servisine dönüştürülen hastanede görev yapan Çelik, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla görevine dönerek hastalarına nefes olmaya çalışıyor.

Sağlığına kavuşan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının mart ayından bu yana hastalarını iyileştirebilmek için canları pahasına görev yaptığını söyledi.

Bölgede 5 bin personelle yaklaşık 3 milyon insana hizmet veren üçüncü basamak bir hastane olduklarını belirten Çelik, "Salgınla mücadele için Kovid-19 polikliniğini açtık. Sağlık çalışanlarımız burada testi pozitif çıkan hastaları iyileştirmek için canla başla çalışıyor. Filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla son iki ayda ilimizde görülen vaka sayısı azaldı. Bu sayede hastanedeki yoğunluğumuz yüzde 60 düştü." dedi

- "Nefes darlığı şikayetim çok fazlaydı"

İnsanları Kovid-19'dan uzak tutmak için çaba gösterirken kendisinin de virüse yakalandığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"12 Ekim'de Kovid-19'a yakalandım. Ciddi halsizlik, yürüyememe, eklem ağrılarıyla başlayan rahatsızlığım, daha sonra ateş ve nefes darlığıyla devam etti. Tomografi sonucunda akciğerimde tutulum olduğunu gördüm. Birkaç gün evde kendimi izole ettim. Aşırı halsizlik ve öksürüğüm artınca hekim arkadaşlarımın önerisiyle hastaneye yatırıldım. Doktorlar neyi önerdiyse onu yaptım. Bir haftayı sıkıntılı geçirdim. Özellikle nefes darlığı ve öksürük şikayetim çok fazlaydı. Yedi gün hastanede yatmak zorunda kaldım. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, personelimizin ve sevenlerimizin desteği ve duasıyla bu hastalığı atlattım."

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beraber tedavi gördüğü ağabeyinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"67 yaşındaki ağabeyim de Kovid-19'a yakalandı. Hastanemizde 21 gün boyunca tedavi edildi. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Tüm müdahaleye rağmen ağabeyim yaşamını yitirdi. Kovid-19'a yakalandığım zaman ağabeyimin tedavisi de devam ediyordu. Bu hastalığın kimde nasıl seyredeceği bilinmiyor. Hastanemizde çalışan iki genç personelimiz Ferhat Gencer ve Aytaç Güney de Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Salgın sağlık çalışanlarını da etkiliyor. Yaklaşık 400 sağlık çalışanımız Kovid-19'a yakalandı. Çoğu sağlığına kavuştu, diğer arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Ağabeyim ile iki sağlık çalışanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum."

- "Virüsü ciddiye almayan insanları görüyoruz"

Çelik, Kovid-19'a yakalananların panik yapmamalarını, morallerini yüksek tutumlarını, bol sıvı tüketmelerini ve hekimlerin söylediklerine uymalarını istedi.

Virüse yakalanmamak için önerilen kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Vatandaşlarımıza hem bir hekim hem de Kovid-19'u atlatmış biri olarak, salgının birçok can aldığını, almaya devam ettiğini söylemek istiyorum. Kovid-19 bir gerçeklik. Halen bu virüsü ciddiye almayan insanları görüyoruz. Koronavirüsün farkına varılması gerekiyor. Yaşanan acıların azalması için dayanışmayla, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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